Ostia, i locali dell’ex Anffas saranno ampliati

Ostia – “Con grande soddisfazione possiamo comunicare che, dopo un’attesa durata molti anni e molte consiliature, oggi 3 giugno 2022, il Consiglio del Municipio X, con Risoluzione 64646, ha approvato il rinnovo e l’ampliamento della concessione dei locali di via del Sommergibile 11 alla Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale Onlus (ex Anffas), così come proposto dalle commissioni preposte”.

Ad annunciarlo è il presidente municipale Mario Falconi, che in una nota spiega: “Finalmente possiamo dare certezze ad un servizio di assistenza e cura per le persone con gravi fragilità di assoluta e riconosciuta eccellenza e garantirne la permanenza sul nostro territorio”.

“La Fondazione Roma Litorale (ex Anffas) lavora dagli anni ’80 come organismo di Persone e famiglie con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, e dal 2007 eroga un progetto autismo all’avanguardia – ricorda Falconi -. Ad oggi, è accreditata con il Servizio sanitario regionale e con Roma Capitale, ha in carico 500 persone e sono 160 i lavoratori impiegati“.

“È dunque una decisione importante quella deliberata oggi dal Consiglio municipale che ci impegna e ci dà forza per procedere al rinnovo e all’ampliamento della concessione, nonché alla risoluzione dei decennali problemi strutturali connessi all’impianto elettrico e al collaudo dell’ascensore”.

