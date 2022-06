Passoscuro, aperti 7mila metri quadrati di parcheggi comunali gratuiti

Fiumicino – “Sono stati aperti 7 mila metri quadrati di parcheggi comunali gratuiti incustoditi a Passoscuro”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è la presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“I posti auto – spiega la Presidente – sono stati realizzati in via di Villasalto, prima dell’incrocio con via Florinas, in fondo a via Desulo e in via Florinas accanto alla chiesa. L’Amministrazione comunale li ha voluti realizzare in particolare adesso, durante la stagione estiva, per evitare la sosta selvaggia che ogni estate avviene a Passoscuro”.

