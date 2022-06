Peste suina, i casi nel Lazio salgono a 19

Roma – “Salgono a 19 i casi di peste suina. Sono 18 nell’area di Roma e uno nella provincia reatina. Questo è stato comunicato dall’Istituto Zooprofilattico. Prosegue l’attività di controllo e monitoraggio nelle aree perimetrate. È indispensabile adottare piani di riduzione della pressione dei cinghiali”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

