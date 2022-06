Roland Garros, Nadal è in finale dopo il ritiro di Zverev: “Brutto vincere così”

Parigi – Rafael Nadal è in finale al Roland Garros. Lo spagnolo passa alla gara per il trofeo di Francia, beenficiando del ritiro del tedesco Alex Zverev, vittima di un infortunio alla caviglia in semifinale.

Zverev è stato costretto a lasciare il match mentre era sullo score di 7-6 (10-8), 6-6 in favore di Nadal. Lo spagnolo attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Marin Cilic.

Rafa è a caccia del 14esimo titolo sulla terra rossa di Parigi e del 22esimo trionfo in un torneo del Grande Slam: “Brutto vincere per infortunio, che dolore vedere le lacrime di Zverev”.

