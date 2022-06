Roma – Il 28 maggio 2022, presso la Casa dell’Architettura di Roma, si è tenuto il convegno conclusivo dell’evento annuale Roma Desing Experience, dove l’ordine degli architetti di Roma e Provincia ha ospitato i ragazzi dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino.

“I nostri studenti del corso di Enogastronomia, – spiega la preside Monica Bernard – insieme ai loro docenti prof. Perrella e prof. Amato, coadiuvati dai tecnici di laboratorio Miceli e Trombetta, hanno curato il servizio di buffet e coffee break del convegno. Tanti gli apprezzamenti che hanno ottenuto con il loro servizio”.

“Questi eventi – conclude la Preside – sono per noi motivo di grande orgoglio e aggiungono merito e prestigio all’intera comunità scolastica”.

