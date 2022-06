Santa Marinella – Inaugurato ufficialmente il 2 giugno alle 17 il “nuovo” Parco Saffi. Uno spazio completamente riqualificato con strutture e giochi in legno e un’area dedicato ai nostri amici a 4 zampe.

Alla gioiosa cerimonia insieme al Sindaco Tidei e gli assessori Nardangeli e Minghella presenti moltissimi cittadini con tanti bimbi festanti, che hanno immediatamente collaudato i nuovi giochi.

“Un altro spazio verde restituito all’uso dei cittadini – ha commentato il Sindaco – con un dog park dove far divertire in totale sicurezza e nel rispetto degli utenti il proprio cane”.

Tutti gli esponenti dell’amministrazione si sono complimentati con il sig, Addis per il bellissimo risultato ottenuto nel rispetto dell’ambiente e del verde.

