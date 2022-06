Prosegue senza sosta la campagna di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani messa in campo dalla Questura di Roma. Gli incontri, questa volta, hanno visto protagonisti gli agenti dei commissariati di Anzio-Nettuno e Civitavecchia.

A Lavinio Stazione di Anzio, i poliziotti hanno tracciato l’identikit del truffatore ed illustrato, consegnandoli ai numerosi anziani intervenuti, i dépliant contenenti le linee guida da seguire e i comportamenti da tenere per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli. Gli anziani sono quindi stati invitati a fare molta attenzione e a ricorrere all’112, numero unico di emergenza, in qualunque situazione in cui ritengano di sentirsi minacciati o in caso di necessità.

Stesse modalità di prevenzione delle truffe ed i diversi ‘modus operandi’ messi in atto dai malfattori sono stati illustrati, con notevole successo di ‘pubblico’ over 60 ed un’attenta partecipazione, nel territorio civitavecchiese, e più precisamente presso il centro sociale anziani di Santa Marinella dove, anche in questo incontro, è stato distribuito ai presenti materiale informativo predisposto dalla Questura di Roma.

La campagna di sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani proseguirà anche nei prossimi giorni con altri incontri e la distribuzione del materiale informativo nei luoghi abitualmente frequentati dagli anziani.

