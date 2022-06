Attività balneari abusive sulle spiagge di Nettuno: sequestrati ombrelloni e lettini

Nettuno – Questa mattina, alle ore 9, gli uomini della Polizia Locale di Nettuno guidati dal Comandante Albino Rizzo, unitamente alla Guardia di Finanza di Nettuno e alla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Anzio, hanno svolto un servizio volto alla repressione dell’esercizio abusivo di attività commerciali legate alla balneazione e, contestualmente, hanno posto sotto sequestro attrezzature e materiali da spiaggia.

