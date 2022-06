Baccini e D’Intino: “Lavori alle Case popolari al Villaggio azzurro di Fiumicino, ci siamo”

Fiumicino – “I sopralluoghi effettuati, il costante monitoraggio e la sollecitazione effettuata nei confronti dell’Ente, nonché l’ascolto dei residenti, sembrano aver sortito effetti. Usiamo ancora il condizionale, ma ci aspettiamo che entro qualche mese inizino i tanto attesi lavori di manutenzione e sistemazione alle case Erp al Villaggio Azzurro di Fiumicino”. A parlare sono i consiglieri Mario Baccini e Vincenzo D’Intino, che della vicinanza ai cittadini di questo quadrante hanno fatto un impegno personale.

“Per molto tempo – proseguono – abbiamo assistito a promesse poi non mantenute. Questa volta i segnali che arrivano sembrano essere davvero confortanti, sia per quanto riguarda i problemi alle fognature sia per quelli ai tetti. Vigileremo che i lavori stavolta siano effettuati davvero, e a regola d’arte. Non basta una ‘romanella’, la gente non va presa in giro. Servono impegni importanti per una zona che merita la massima attenzione.

Una città che vuol dirsi equa, moderna e inclusiva, parole che tanto piacciono a certa politica fatta di slogan – concludono Baccini e D’Intino – non può avere comparti di serie A e serie B, né possono restare solo mere promesse. C’è bisogno di stare in mezzo ai cittadini, sollecitare gli enti preposti, fare anche battaglie invisibili ma concrete. Che è ciò che finora, senza troppo clamore, abbiamo fatto. Ora crediamo sia arrivato il momento della svolta. I tempi tecnici per preparare gli interventi, poi si volterà pagina rispetto all’abbandono vissuto fino a oggi”.

