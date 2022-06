Caso “Lente” di Fregene, Graux (FdI): “Comune sordo alle istanze dei cittadini”

Fiumicino – “Era il lontano 2019 quando l’attuale vice Sindaco Ezio Genesio Pagliuca prometteva in consiglio comunale di voler approfondire la questione ‘Lente’ a Fregene. Per chi non conoscesse l’argomento, la ‘Lente’ è quella grande area di macchia mediterranea situata nella parte centrale di Fregene di fronte al mare, la quale è stata distrutta da una fantomatica autorizzazione Comunale e Regionale datata 2014, poiché ha permesso di spostare (in realtà non è stato cosi ma peggio) pini marittimi e piante protette verso l’area della pineta, autorizzando di fatto il privato a lottizzare l’area”.

A parlare è Massimiliano Graux, responsabile territoriale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Dopo 10 anni di promesse troviamo a Fregene come unica opera la pista ciclabile di viale della pineta, la quale risulta avere un inizio ma non una fine. Intanto la Pineta sta morendo, la costa è a rischio, via Agropoli è rimasta priva di illuminazione e ci rimangono essenzialmente tante feste di prima estate per poi non concludere nulla. L’Associazione Difendi Fregene e altre hanno più volte cercato di capire la questione Lente ma il Comune di Fiumicino è sempre stato un muro di gomma verso la località”.

“Tale questione resta invece un’ insoluta devastante per Fregene (era stata promessa una piazza, una piscina coperta, un centro alberghiero e invece ad oggi non si sa niente) – prosegue Graux -. Di certo siamo a conoscenza solo dell’imminente inizio dei cantieri per la realizzazione di un gran numero di villini e di ciò possiamo metterci l’anima in pace sul loro compimento”.

“Ma non si è considerato che di fronte al mare troviamo diverse strutture balneari e, per il progetto visto, mancheranno almeno centinaia di posti auto mettendo a rischio la viabilità e allo stesso tempo le attività commerciali; senza contare il grande punto interrogativo di cosa accadrà nell’area dove erano previste opere di interesse pubblico. Caro vicesindaco è arrivato il momento di scendere a Fregene e spiegare alla città come troverà i posti auto che scompariranno. Cosa verrà concessa alla popolazione se non solo cemento?”, conclude.

