Ardea – Maxi incendio al Boschetto di Nuova Florida, ad Ardea. A prendere fuoco intorno alle 13:45 sterpaglie e alberi ad alto fusto.

Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma le fiamme divampano da oltre due ore. A fuoco anche un ripetitore di telefonia.

Sul posto è intervenuta la protezione civile Airone con 3 squadre e 2 pickup con botte da 2000l. Insieme ai volontari di Airone anche Alfa aprilia e Noal, Vigili del fuoco 32A e 22A e la Polizia Locale.

