Lanciano un monopattino da Trinità dei Monti: scalinata danneggiata, turisti multati

Roma – Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato nella notte tra giovedì e venerdì una coppia di turisti per aver danneggiato la scalinata di Trinità de Monti con un monopattino.

Intorno alle 2.45 del 3 giugno i due, di nazionalità americana di 28 anni lei e 29 lui, sono stati fermati dagli agenti del I Gruppo Trevi, diretti dalla dott.ssa Donatella Scafati e al termine degli accertamenti sono stati entrambi sanzionati per un importo complessivo di 800 euro, secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana ed è stato applicato loro il Daspo urbano.

Per la donna è scattata anche la denuncia per danneggiamento a bene monumentale, poiché ha lanciato il monopattino di proposito. Ulteriori accertamenti da parte della Sovrintendenza Capitolina permetteranno di accertare l’esatto ammontare dei danni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link