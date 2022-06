Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’Europa centrale continua ad essere teatro di instabilità temporalesca anche intensa a causa di una cintura depressionaria estesa dalla Penisola Iberica alla Francia che entra in contrasto con l’aria molto calda associata alla grossa cellula di alta pressione africana. Nel corso del weekend, soprattutto domenica, l’Italia settentrionale resterà ancora vulnerabile a queste correnti con la formazione di temporali anche intensi e spesso associati a grandinate. Al contrario le regioni centrali e meridionali resteranno immerse nella matrice più stabile dell’alta pressione che raggiungerà il suo culmine portando stratificazioni anche compatte e caldo intenso con massime che potranno toccare il tetto dei 40°C. Ecco allora come andrà:

METEO SABATO 04 GIUGNO: Nord, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con qualche innocua velatura e qualche addensamento irregolare dal pomeriggio sui settori alpini localmente associato a qualche isolato piovasco o temporale in serata. Centro, velature e stratificazioni in Sardegna, sole prevalente e qualche velatura sui settori peninsulari. Sud, sole alternato a poche velature o stratificazioni. Temperature in aumento, massime fino a 34/35°C in pianura al Nord, 36/37°C al Centro specie tra Toscana, Umbria e Lazio con punte di 39°C in Sardegna, 38/39°C al Sud tra Puglia, Basilicata e Sicilia. Venti deboli variabili, meridionali sui Canali. Mari calmi o poco mossi, mossi i Canali.

METEO DOMENICA 05 GIUGNO: Nord, irregolarmente nuvoloso sin dal mattino sulle Alpi centro occidentali con qualche isolato piovasco, in prevalenza soleggiato altrove. Tra il pomeriggio e la sera forti temporali in formazione su Alpi e Prealpi soprattutto centro orientali in graduale discesa verso le pianure a nord del Po. I fenomeni saranno accompagnati da grandine anche di grosse dimensioni e colpi di vento. Maggiori schiarite tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna anche se con locali fenomeni non esclusi. Centro, transito di velature e stratificazioni compatte con cieli anche grigi e possibilità di qualche isolato fenomeno diurno sull’Appennino in locale sconfinamento alla costa adriatica. Sud, prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velatura o stratificazione in arrivo dal pomeriggio. Temperature in calo dalla sera al Nord, stabili al Centro, in ulteriore aumento al Sud con punte di 40°C su Sicilia, Basilicata e Puglia. Venti di libeccio da deboli a moderati entro sera sulle regioni centro settentrionali. Mari fino a mossi i bacini occidentali, poco mossi o calmi gli altri.

SABATO: alta pressione africana in grande spolvero con punte di 35-37°C nelle valli interne di Toscana, Umbria e Lazio; non escluse punte di 38°C abbondanti su ternano e Piana del Liri. Afa in netto aumento lungo le coste, ma nelle ore serali anche sull’entroterra con elevato disagio fisico soprattutto nelle aree urbane. Tempo stabile tra sole e velature anche temporaneamente estese, ma non associate a pioggia. Venti a regime di brezza, con rinforzi pomeridiani tra Sudovest e Ovest. Mare poco mosso.

DOMENICA: Toscana, Umbria e Lazio ancora nella morsa del caldo africano, con punte di 36-38°C nell’entroterra; temperature massime più contenute lungo le coste, entro 30-32°C ma con clima più afoso. Afa comunque elevata anche sulle zone interne tra tardo pomeriggio e sera, con disagio fisico specie nelle aree urbane. Caldo anche in tarda serata. Giornata nel complesso stabile, pur con cieli a tratti ancora offuscati da nubi alte di passaggio e isolati brevissimi piovaschi non esclusi a ridosso dell’Appennino nel pomeriggio. Venti a regime di brezza, a tratti moderati tra Ovest e Sudovest al pomeriggio. Mare in prevalenza poco mosso.

Almeno fino a domenica 5 giugno compresa, l’alta pressione africana si estenderà su Toscana, Umbria e Lazio, predominando la scena meteorologica con tempo stabile tra sole e nubi medio-alte di passaggio (localmente compatte), e valori termici decisamente anomale con punte molto elevate; massime sin verso i 35-38°C nelle pianure interne, qualche grado in meno sulle coste ma con afa alle stelle; afa anche sull’entroterra tra le ore pomeridiane e serali con elevato disagio fisico, specie sulle aree urbane. Cieli che a tratti sembreranno “giallognoli” proprio a causa dell’elevato quantitativo di sabbia sahariana in sospensione atmosferica. La prossima settimana si intravede invece un indebolimento dell’anticiclone, con anche qualche temporale dal 7 giugno e smorzamento della canicola. (Fonte: 3B Meteo)

