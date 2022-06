Ostia, taglio del nastro per la spiaggia della Fin che sarà protagonista degli europei di nuoto

Ostia – E’ partita ufficialmente oggi, sabato 4 giugno, la stagione balneare della spiaggia libera SPQR, affidata dal Municipio X alla Federazione Italiana Nuoto in vista degli europei di agosto.

Ad inaugurarla, un centinaio fra bambini e ragazzi insieme alla mascotte Gastone, il cane da salvataggio acclamato e scelto dal web.

Da questa spiaggia Gregorio Paltrinieri e gli altri campioni del continente nuoteranno le maratone del nuoto in acque libere dal 18 al 21 agosto (5, 10, 25 chilometri e staffette), e sempre qui i master di ogni età si confronteranno tra le onde naturali del litorale romano dal 24 al 26 agosto (3 chilometri) in occasione degli europei a loro dedicati.

Ma l’evento ha coinciso anche con la presentazione dell’edizione 2022 di “Io e l’acqua – nuotare in sicurezza. Per evitare un mare di guai”, la manifestazione ideata dalla Federazione Italiana Nuoto e da Roma 2022 e organizzata in collaborazione con Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Sulla spiaggia sono state quindi organizzate cinque isole didattiche – sicurezza acquatica, primo soccorso, protezione ambientale, unità cinofile e attività agonistica di salvamento -, che illustrano tutte le tecniche di salvataggio e le norme di prevenzione e sicurezza da rispettare per “evitare un mare di guai”.

Momento clou della mattinata, la simulazione di soccorso in mare che ha visto protagonisti gli assistenti bagnanti e le unità cinofile della Fin ed ha incantato i tanti piccoli nuotatori presenti.

