Prof. italiana uccisa a coltellate in Inghilterra: arrestato il marito

Una docente bresciana, da 25 anni in Gran Bretagna è stata uccisa nella sua abitazione a Colchester, nella contea dell’Essex. Arrestato il marito. Antonella Castelvedere, 52 anni, originaria di Bagnolo Mella, madre di una ragazzina di 12 anni e docente universitaria, è stata colpita più volte con un coltello.

Secondo quanto riportano i media inglesi, la polizia è intervenuta in Wickham Road, zona residenziale di Colchester. La donna era ancora viva, ma è morta poco dopo durante le manovre di soccorso. Il marito era ferito ed è stato portato in ospedale, dove è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Castelverde insegnava Letteratura inglese all’Università del Suffolk, in particolare poesia, teoria critica, modernismo e scrittura contemporanea nel Master in Scrittura creativa e critica.

L’ispettore capo della polizia dell’Essex, Antony Alcock, ha spiegato che dopo l’arresto dell’uomo non ci sono ulteriori rischi per la comunità e che le forze dell’ordine non stanno cercando altre persone legate all’omicidio. (fonte: Adnkronos)

