Roland Garros, Schiavone-Pennetta vincono il torneo ‘Leggende’

Parigi – Il Roland Garros delle Leggende si tinge d’azzurro e lo fa grazie alle campionesse di sempre Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Nel torneo del doppio femminile, parallelo alla competizione maschile e a quella principale dell’evento del 2022, le azzurre hanno trionfato sul rosso di Parigi.

Le azzurre hanno sconfitto le argentine Gisela Dulko e Gabriela Sabatini col punteggio di 1-6, 7-6(4), 10-6. L’Italia aveva perso il primo set e in seguito Flavia e Francesca hanno rimontato sfoderando carattere e determinazione, fino alla vittoria finale.

