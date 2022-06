Roma, è morto “Er Patata”: l’attore Roberto Brunetti è stato trovato senza vita

Roma – E’ stato trovato morto in casa a Roma l’attore Roberto Brunetti, noto come ‘Er Patata’.

A dare l’allarme ieri sera, intorno alle 22.30, è stata la compagna dopo che l’attore, cinquantacinquenne, che ha recitato anche nel film Romanzo Criminale, non rispondeva al telefono e al citofono del suo appartamento in via Arduino, in zona piazza Bologna.

I vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Salario una volta entrati nell’abitazione hanno trovato Brunetti riverso sul letto. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’appartamento era in ordine. Sulla salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia. (fonte: Adnkronos)

