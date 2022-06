Tennis, Zverev: “L’infortunio alla caviglia è grave”

Non ha pace Alexander Zverev dopo l’infortunio avuto alla caviglia. Una grande partita per il tedesco, quella della semifinale al Roland Garros con lo spagnolo Nadal, che poi si è qualificato per la finale. (leggi qui)

Al terzo set il tedesco ha dovuto abbandonare il match e dire addio ai sogni di gloria in terra rossa di Francia. Ne parla a qualche ora dal ritiro e lo fa attraverso un video diffuso nelle stories del profilo personale Instagram: “Una grande partita, poi è accaduto qualcosa che ha rovinato tutto”. Zverev è in lacrime e prosegue: “I medici stanno valutando, ma la situazione sembra grave. Vi terrò aggiornati”.

(foto@AlexanderZverev/Facebook)

