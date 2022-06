Il Papa: “Voglio andare in Ucraina ma devo aspettare il momento giusto per farlo”

Città del Vaticano – “Io avrei voglia di andare in Ucraina; soltanto, devo aspettare il momento per farlo”. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna in Vaticano il “Treno dei Bambini”, l’iniziativa promossa dal “Cortile dei Gentili” che ogni anno porta dal Papa bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Francesco li riceve nel suggestivo Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico.

I ragazzi sono circa 160 e frequentano il Sant’Alessio-Margherita di Savoia di Roma: molti di loro, infatti, sono non vedenti, ipovedenti, o con altre disabilità visive, fisiche o cognitive. Ad accompagnarli i loro amici e compagni di classe, proprio perché l’obiettivo del “Cortile dei Gentili”, con questa 8a edizione, è promuovere l’integrazione, l’inclusione e lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi.

E, poiché l’invito rivolto ad adulti e bambini è di imparare a guardare il mondo con gli occhi del cuore, oltre i limiti di ogni pregiudizio e apparenza superficiale, con spirito di solidarietà e apertura verso l’altro, all’incontro con il Papa sono presenti anche alcuni bambini rifugiati, provenienti dall’Ucraina e accolti a Roma dalla Chiesa di S. Sofia.

I bimbi gli porgono domande sulla sua “professione” di Papa, su come ci si sente “ad essere importante”. Francesco ride e scherza e risponde a tutti. Poi è la volta di Sachar, un bimbo che arriva dall’Ucraina. “Non ho una domanda – dice il piccolo – ma piuttosto una richiesta: può venire in Ucraina per salvare tutti i bambini che adesso soffrono lì?”.

“Sono contento che tu sia qui – gli risponde il Pontefice -. Io penso tanto ai bambini in Ucraina, e per questo ho inviato alcuni Cardinali che aiutino lì e siano vicino a tutta la gente, ai bambini. Io avrei voglia di andare in Ucraina; soltanto, devo aspettare il momento per farlo, sai? Perché non è facile prendere una decisione che può fare più del male a tutto il mondo che del bene. Devo cercare il momento giusto per farlo. Questa settimana prossima io riceverò rappresentanti del governo dell’Ucraina, che verranno a parlare, a parlare anche di una eventuale visita mia lì. Vediamo cosa succede”. Il piccolo risponde con un semplice “grazie” prima di abbracciare il Papa e tornare a sedere accanto ai suoi amici.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte