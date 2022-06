A 14 anni ruba l’auto dei genitori di notte: inseguimento da film a Passoscuro

Fiumicino – Inseguimenti nella notte tra la periferia di Roma e il lungomare e in entrambi i casi a sfrecciare a bordo delle auto c’erano due minorenni. Il primo episodio è avvenuto intorno all’una di notte, quando i carabinieri della stazione di Ladispoli sono stati allertati da un uomo che poco prima era stato tamponato da un’auto che si era allontanata.

I militari sono riusciti a intercettare la vettura, che, in località Passoscuro, era finita fuori strada terminando la sua corsa in un arenile. Così hanno scoperto che alla guida c’era un ragazzo di 14 anni. Allertata la famiglia, i genitori hanno raccontato che l’auto era stata presa di nascosto dal ragazzo. Il ragazzino è stato portato in ospedale per accertamenti. Al vaglio possibili sanzioni.

Sempre nella notte un altro minore è stato sorpreso alla guida di un’auto presa a noleggio. È stato identificato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile a Largo Passamonti dopo essere fuggito all’alt dei militari in via Palmiro Togliatti, alla periferia romana di Centocelle. Era con una 17enne sua coetanea, è emerso che i due avevano preso a noleggio l’auto, una Fiat Cinquecento, usando i documenti della madre della ragazza. La donna, anche lei contattata dai militari, era all’oscuro di tutto. Per il 17enne è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e di persona. (fonte Agi)

