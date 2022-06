Elezioni 2022, Zingaretti a Montalto per sostenere il candidato Angelo Brizi

Montalto – “Un bel tramonto in riva al mare, all’alba di una rinascita di Montalto di Castro e Pescia Romana, a parlare di progetti, risorse e nuove speranze per il territorio, a sostegno del nostro candidato a aindaco, Angelo Brizi.

Così Nicola Zingaretti ha deciso di passare alla Marina di Montalto di Castro, e fermarsi a godere di “un posto bellissimo” come ha affermato lui, dove è importante investire bene, a partire dalla famiglia, gli amici ed il comune per intero, dai servizi sociali, al lavoro, al territorio nella sua completezza”.

A raccontarlo, con una nota, è Elisabetta Puddu, segretaria del Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana.

“Tante – spiega – saranno le risorse di cui si potrà giovare, dai bandi regionali al Pnrr, fondi che ‘abbiamo ottenuto in valori e misure maggiori, perché – a livello regionale – li abbiamo saputi spendere bene!’. Un’attenzione mirata e costante, quella della Regione Lazio, sul piano sanitario, sociale, turistico, ambientale, che ringraziamo per averla volta su tutto il territorio, Montalto di Castro e Pescia Romana inclusi”.

“Dieci anni fa non potevo affermare la stessa cosa – ha detto Zingaretti -, ma oggi i fondi ci sono ed è importante saperli investire, impiegandoli bene e nell’interesse di tutti”.

“Il Partito Democratico – continua Puddu – sarà un tramite importante nella ricezione di ogni fondo disponibile, impegnandosi perché ogni risorsa sia utilizzata nel miglior dei modi, nella maniera corretta ed in opere concrete. Grazie al presidente della Regione Lazio, grazie a Nicola Zingaretti, la sua stima è una motivazione forte che invita tutti a Ripartire Insieme!“.

