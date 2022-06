Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022: come nasce e perché si celebra il 5 giugno

Quest’anno più che mai il nostro ecosistema va tutelato e salvaguardato come ricorda la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra il 5 giugno. Le esigenze di tutelare l’ambiente nel quale viviamo per cercare di proteggerlo e consegnarne uno migliore alle generazioni future sono, infatti, aumentate. Quello che facciamo non è mai abbastanza: si può sempre fare di più e meglio.

Le origini

Perché come data è stata scelta proprio il 5 giugno? La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972, per ricordare la Conferenza sull’Ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 a 16 giugno 1972. Durante la Conferenza di Stoccolma, infatti, venne delineato il Programma Ambiente delle Nazioni Unite.

La Giornata mondiale dell’ambiente nasce con lo scopo di sensibilizzare tutti ad una maggiore presa di coscienza ed a fare qualcosa di concreto per prenderci cura del nostro Pianeta, l’unico che abbiamo perché non esiste un Pianeta di riserva. Si tratta di una preziosa occasione per ricordare che ognuno di noi può essere parte del cambiamento di cui la Terra ha bisogno.

L’evento

Il titolo scelto dagli organizzatori della manifestazione di quest’anno è Only One Earth (“Una Terra soltanto”). Uno slogan che rappresenta un urgente richiamo alla presa di coscienza e alla responsabilità delle azioni di fronte all’ emergenza climatica e ambientale che stiamo attualmente vivendo. La Giornata, quest’anno avrà sede in Svezia, negli anni ha acquisito una grande risonanza globale e oggi coinvolge tutto il mondo.

L’evento di quest’anno è legato ad alcune tappe cruciali del movimento ambientalista internazionale: nel 2022 ricorrono i 50 anni dalla “Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano” che nel 1972, a Stoccolma, fu il primo convegno internazionale sui temi ambientali e diede avvio a un processo globale che ha portato successivamente agli Accordi di Parigi del 2015 e l’Agenda 2030.

