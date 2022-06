Miasmi a Passo della Sentinella dopo l’incendio, da una settimana nessuno interviene

Fiumicino – Se non ne parla nessuno, il problema non esiste. E così, dopo che tutta la città di è accorta della colonna di fumo nero proveniente da Passo della Sentinella (leggi qui), con relativi miasmi, e si è intervenuti, nel day after il problema è sparito dai radar della politica, perché non più all’attenzione dell’opinione pubblica.

Ma non è così, nella realtà. Il problema c’è, ed è piuttosto evidente. A una settimana dal rogo, le scorie sono rimaste sul posto, con un odore nauseabondo che penetra nelle case circostanti. Miasmi fastidiosi, o forse tossici, chissà. Ma tanto non importa a nessuno.

L’odore cattivo non lo sente più tutta la città, ma solo gli abitanti di quel quadrante, da sempre ignorato (leggi qui) e penalizzato dalle Amministrazioni che si sono succedute alla guida della città.

Gli abitanti di Fiumara convivono con il problema nell’indifferenza generale; niente avvisi, niente date sulla bonifica. E allora viene spontanea la domanda: se quel furgone si fosse incendiato nel mezzo di via Torre Clementina, dopo una settimana sarebbe ancora lì?

