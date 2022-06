Pentecoste di sangue in Nigeria: commando assalta una chiesa e massacra decine di cattolici

Abuja – Domenica di Pentecoste di morte e sangue in Nigeria, dove circa 50 persone, tra cui donne e bambini, sono morti dopo che un commando di uomini armati ha assaltato la chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, nello stato di Ondo, nel sudovest del Paese, mentre era in corso la messa. Secondo il racconto dei testimoni, il commando ha aperto il fuoco in modo indiscriminato prima di rapire un sacerdote e alcuni fedeli. Nell’assalto, gli uomini del commando hanno fatto esplodere alcuni ordigni all’interno della chiesa, sparando anche contro le persone che si trovavano all’esterno. “Hanno fatto irruzione in chiesa e hanno cominciato a sparare”, ha raccontato uno dei presenti, riferendo che il gruppo di terroristi era formato da almeno 5 persone.

Il Papa, si legge in una nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, “ha appreso dell’attacco alla chiesa a Ondo, in Nigeria, e della morte di decine di fedeli, molti bambini, durante la celebrazione della Pentecoste. Mentre si chiariscono i dettagli dell’accaduto, Papa Francesco prega per le vittime e per il Paese, dolorosamente colpiti in un momento di festa, e affida entrambi al Signore, perché invii il Suo Spirito a consolarli”.

Il deputato locale Olayemi Adeyemi ha puntato il dito contro i pastori di etnia fulani, che avrebbero reagito per rappresaglia contro alcune misure restrittive delle loro attività decise dal governatore dello Stato. Al momento però nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, il primo contro una chiesa nel sud, mentre i sospetti ricadono sui gruppi jihadisti attivi nel nord della Nigeria, a cominciare da Boko Haram. Le comunità cristiane sono comunque da anni nel mirino: è di una settimana fa il rapimento del capo di una chiesa metodista insieme ad altri due religiosi nel sudest del Paese, per il cui rilascio è stato chiesto un riscatto di circa 220mila euro. E due settimane fa due preti cattolici erano stati rapiti a Katsina, stato natale del presidente Muhammadu Buhari, e sono ancora in ostaggio.

