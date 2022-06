Guerra in Ucraina, l’appello del Papa: “Non portate l’umanità alla rovina”

Città del Vaticano – “Non portate l’umanità alla rovina per favore!”. Al termine del Regina Coeli (leggi qui), da piazza San Pietro, Papa Francesco lancia un nuovo appello per la pace nell’est Europa, dove il conflitto tra Russia e Ucraina, che va avanti da più di cento giorni, sembra non voler cessare.

“A Pentecoste il sogno di Dio sull’umanità diventa realtà; cinquanta giorni dopo la Pasqua, popoli che parlano lingue diverse si incontrano e si capiscono. Ma ora, a cento giorni dall’inizio dell’aggressione armata all’Ucraina, sull’umanità è calato nuovamente l’incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio: popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie case”, dice il Pontefice addolorato.

“E mentre la furia della distruzione e della morte imperversa e le contrapposizioni divampano, alimentando un’escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l’appello ai responsabili delle Nazioni: non portate l’umanità alla rovina per favore!”, il grido del Papa, accolto da un lungo applauso dai 25mila fedeli presenti in piazza San Pietro.

“Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolti il grido disperato della gente che soffre – lo vediamo tutti i giorni sui media – si abbia rispetto della vita umana e si fermi la macabra distruzione di città e villaggi nell’est dell’Ucraina. Continuiamo, per favore, a pregare e a impegnarci per la pace, senza stancarci”, l’auspicio del Pontefice che, allo stesso tempo, si dice soddisfatto del rinnovo della tregua nello Yemen per altri due mesi: “Auspico che questo segno di speranza possa essere un ulteriore passo per mettere la parola fine a quel sanguinoso conflitto, che ha generato una delle peggiori crisi umanitarie dei nostri giorni. Per favore non dimentichiamo di pensare ai bambini dello Yemen: fame distruzione, mancanza di istruzione, mancanza di tutto. Pensiamo ai bambini!”.

