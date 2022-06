200 metri a Rabat, Desalu è terzo in Diamond League: “La strada è giusta”

Rabat – Il debutto stagionale nella specialità preferita vale 20.54 a Rabat (Marocco) per il campione olimpico della 4×100 Fausto Desalu, al primo 200 dell’anno nella quarta tappa della Wanda Diamond League, con il massimo del vento consentito (+2.0).

L’azzurro delle Fiamme Gialle, correndo dalla corsia più esterna (l’ottava), con l’argento olimpico Kenny Bednarek all’interno, centra un buon terzo posto ma senza il tempo che può soddisfarlo a pieno. Non è fulminea la partenza di Desalu (più efficace nell’ingresso sul rettilineo), ripreso già a metà curva dal quotato statunitense che si invola al traguardo in 20.21 lasciandosi alle spalle il sudafricano Luxolo Adams (20.35). Non è una giornata memorabile nemmeno per il dominicano Yancarlos Martinez (20.69), il canadese Jerome Blake (20.74), il botswano Isaac Makwala (20.87). Ma Desalu può cambiare marcia nella serata del Golden Gala Pietro Mennea all’Olimpico, giovedì prossimo, insieme agli altri staffettisti d’oro Filippo Tortu e Lorenzo Patta. “Non posso essere soddisfatto del tempo ma nelle gare di Diamond il piazzamento conta molto – le parole di Fausto Desalu – quindi mi do un 8 come voto. Ero partito meglio nel primo start, quando è stata data la falsa. A quel punto ho avuto un po’ di ‘strizza’, infatti nella seconda partenza Bednarek mi ha preso subito. Ma mi sono piaciuto soprattutto sul lanciato. Evidentemente non c’erano le condizioni migliori per correre: Bednarek è un velocista da 19.68 e oggi ha fatto 20.21. Però la strada è sicuramente quella giusta”.

Seconda uscita in Diamond League in otto giorni e secondo 1,90 per Elena Vallortigara che conferma la misura saltata a Eugene la scorsa settimana, a due centimetri dallo stagionale del debutto di Arezzo (1,92). La vicentina dei Carabinieri chiude al sesto posto, dopo aver saltato 1,80 alla prima prova, 1,85 alla seconda, 1,90 alla seconda e tre errori a 1,93. L’ucraina Yaroslava Mahuchikh prova senza successo il 2,01 e si accontenta del primo posto con 1,96 davanti alla connazionale Iryna Gerashchenko (1,93). Stessa misura per la neozelandese Nicola McDermott (Olyslagers il cognome da sposata) e per la kazaka Nadezhda Dubovitskaya, 1,90 invece per la britannica Morgan Lake. (fidal.it)(foto@Grana/Fidal)

