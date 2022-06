A romani e turisti il weekend sul mare di Fiumicino costa caro: oltre 160 multe in due giorni

Fiumicino – Sono state 169 le multe effettuate nel weekend nelle località di mare di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro dai vigili, divisi su 11 pattuglie tra mattina e pomeriggio. E’ quanti si apprende dagli uffici della Polizia Locale di Fiumicino.

“Sono stati effettuati – spiega la comandante, Daniela Carola – anche interventi per musica alta a una festa al Villaggio dei Pescatori di Fregene, una rimozione e la rilevazione di tre sinistri stradali. Il numero maggiore di multe, 42, è stata eseguita sabato a Passoscuro, seguite dalle 41 effettuate a Fiumicino nella giornata di domenica. Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia locale che hanno svolto un egregio servizio in queste giornate di grande affluenza nelle nostre località di mare. Ovviamente restano alcune difficoltà dovute alla carenza di personale, ma cerchiamo comunque di mettere tutto l’impegno nel garantire la sicurezza per i frequentatori e i residenti del nostro Comune”.

