C-Lab: l’8 giugno a Fiumicino un appuntamento dedicato alle imprese

Fiumicino – “Mercoledì 8 giugno un incontro per parlare di finanziamenti e opportunità rivolte alle imprese“. Lo annuncia in una nota stampa l’assessora alle attività produttive, Erica Antonelli.

“Organizzato da CNA Roma e Coopfidi – spiega – con il patrocinio del Comune di Fiumicino, C-Lab è un laboratorio imprenditoriale, uno spazio dove lavorare insieme e sviluppare in modo aperto e competente strategie per l’innovazione delle imprese e programmare percorsi per poter far fronte alle necessità delle aziende. Il convegno toccherà i temi del credito, dei rapporti con le banche, dei finanziamenti e dei bandi pubblici, argomenti quanto mai centrali nelle agende odierne, anche in vista delle novità introdotte dal PNRR e dal Next Generation EU”. L’evento si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune a partire dalle 18:00.

“Per sviluppare e mantenere un tessuto produttivo sano – conclude Antonelli – abbiamo bisogno della partecipazione attiva gli imprenditori, attori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della città. Per questo, invito tutti gli interessati e le aziende a partecipare all’incontro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link