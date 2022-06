Pomezia – Prosegue l’impegno per la promozione e la valorizzazione dello sport ed i suoi valori sul territorio: inaugurata in Piazza Indipendenza la prima edizione della Festa dello Sport dedicata quest’anno al calcio e alla sua storia e che vedrà protagoniste delle prossime edizioni varie discipline sportive.

Sono intervenuti il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore Giuseppe Raspa, la Presidente della Commissione Sport Luisa Navisse e Walter De Bardi, responsabile e curatore del magazine online “ilcorriereromano.it”, che hanno ringraziato le società sportive partecipanti Indomita Pomezia A.S.D., A.S.D. Pomezia Calcio 1957, Fortitudo Pomezia 1957, U.S.D. Città di Pomezia, A.S.D. e United Pomezia Calcio a 5 per il grande lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio nel nome dello sport, veicolando i valori della sana competizione e della partecipazione di tutti, con uno sguardo attento rivolto ai più piccoli.

Foto 3 di 4







Allestiti in piazza piccoli campi da gioco per attività ludico-didattiche, videoproiezioni sul passato e il presente del calcio pometino al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del 900 e una mostra fotografica curata dal Liceo Artistico “Pablo Picasso”.

A garanzia della sicurezza, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile ECHO e volontari del servizio civico comunale sono presenti in Piazza Indipendenza con attività di presidio e supporto alla cittadinanza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link