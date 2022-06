La Regione punta sui giovani: fondi agli under35 che vogliono rivoluzionare il Lazio

“Venticinquemila euro a fondo perduto destinati a ragazze e ragazzi under 35 che vogliono rivoluzionare il Lazio. Quando diciamo che crediamo nei giovani non mentiamo”. Lo annuncia in una nota stampa la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“VitaminaG nasce da questo paradigma: cambiare e modernizzare il Lazio – spiega la Consigliera – puntando sulle loro idee e sui loro progetti. Stare al passo con i tempi ‘sfruttando’ la forza propulsiva delle idee di chi guarda al futuro.

‘Vitamina G’ è un avviso pubblico rivolto ad under35 che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e di solidarietà.

Ai vincitori un contributo a fondo perduto di 25mila euro per realizzare il proprio progetto e rivoluzionare la nostra regione. Domande aperte fino al 30 luglio 2022. Per partecipare: https://app.regione.lazio.it/vitaminag2

