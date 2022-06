Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nel periodo estivo il passaggio da un regime di caldo intenso a uno climaticamente più normale non avviene quasi mai in modo tranquillo. Le ondate di caldo africano possono essere demolite solo dai loro antagonisti per eccellenza, le saccature fredde nord atlantiche o nord europee e i contrasti tra le due masse d’aria non producono mai accordi amichevoli. Nel corso della prossima settimana quella che si prospetta è una più vivace ondulazione del getto sui meridiani centrali europei con la possibilità che l’Italia venga attraversata da uno e più impulsi instabili di matrice settentrionale. Ciò dovrebbe avvenire a partire dal 7 giugno e proseguire poi a tratti fino ai giorni 9-10. Dunque l’inizio della settimana vedrebbe ancora condizioni di sostanziale stabilità sulla Penisola dopo i forti temporali previsti domenica al Nord e con temperature ancora molto elevate al Sud, persino superiori ai 40°C in Sicilia. Farebbero comunque da cornice dei temporali diurni su parte del Nord, essenzialmente il Nordest con la tendenza ad un peggioramento notturno più incisivo su Alpi e Prealpi.

METEO LUNEDI’ 06 GIUGNO: Al Nord: Cieli parzialmente nuvolosi per gran parte della giornata. In serata, possibili locali acquazzoni che potranno interessare Alpi e Prealpi. Temperature in lieve ascesa, massime tra 30 e 34. Al Centro: Sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo nubi marittime al mattino in Toscana; maggiore variabilità diurna su aree interne appenniniche. Temperature in calo, massime tra 29 e 35.

Al Sud: Stabilità prevalente con poche nubi. Qualche annuvolamento sui rilievi. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 30 e 34;

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: ancora alta pressione africana pur in lieve indebolimento. Giornata comunque stabile su Toscana, Umbria e Lazio tra sole e nubi irregolari di passaggio, senza precipitazioni. Caldo ancora intenso, sebbene in parziale smorzamento, più apprezzabile sull’alta Toscana. Punte comunque ancora di 34-35°C sull’entroterra. Venti a regime di brezza, con rinforzi occidentali specie durante il pomeriggio. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Almeno fino a domenica 5 giugno compresa, l’alta pressione africana si estenderà su Toscana, Umbria e Lazio, predominando la scena meteorologica con tempo stabile tra sole e nubi medio-alte di passaggio (localmente compatte), e valori termici decisamente anomale con punte molto elevate; massime sin verso i 35-38°C nelle pianure interne, qualche grado in meno sulle coste ma con afa alle stelle; afa anche sull’entroterra tra le ore pomeridiane e serali con elevato disagio fisico, specie sulle aree urbane. Cieli che a tratti sembreranno “giallognoli” proprio a causa dell’elevato quantitativo di sabbia sahariana in sospensione atmosferica. La prossima settimana si intravede invece un indebolimento dell’anticiclone, con anche qualche temporale dal 7 giugno e smorzamento della canicola. (Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.