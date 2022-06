Ostia, il centrosinistra “ritocca” il lavoro dei 5S: lungo la ciclabile arrivano nuove pedane salvagente

Ostia – “Tutelare l’utenza debole nel diritto di usufruire del trasporto pubblico locale è una priorità di questa amministrazione”.

Con queste parole il presidente della commissione Lavori pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo e Mirella Arcamone, presidente della commissione Politiche sociali e abitative, hanno annunciato la decisione del Municipio X di adeguare le pedane degli impianti di fermata dei bus situati lungo la pista ciclabile di Ostia, realizzata lo scorso anno dall’ex amministrazione pentastellata (leggi qui).

“Nei giorni scorsi – prosegue Di Matteo – abbiamo convocato per un sopralluogo sul posto gli organi preposti insieme al delegato della consulta Disabilità del Municipio X ed è stata confermata l’esigenza di attivare un nuovo iter amministrativo per l’adeguamento delle pedane salvagente degli impianti di fermata bus. L’adeguamento delle pedane salvagente fino a 2 metri di larghezza e l’installazione di parapedonali e pensiline è più che necessario e, in questo modo, possiamo facilitare la salita e discesa dai bus dell’utenza più debole”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge – chiederemo agli enti preposti di valutare la possibilità di eliminare momentaneamente le paline di fermata di trasporto pubblico attualmente sospese al fine di non creare disservizi all’utenza in attesa”.

“Anche questo intervento, che aumenta la possibilità di movimento in autonomia delle persone con disabilità motoria – sottolinea Mirella Arcamone -, si inserisce all’interno di una attenzione sistematica che le commissioni municipali interessate, il Consiglio e la giunta stanno avendo per realizzare concretamente l’idea di un Municipio realmente percorribile, accogliente e inclusivo. Le persone con deficit e con disabilità devono potersi muovere con totale autonomia sulle nostre strade, con i nostri autobus, sulle spiagge. Devono trovare liberi gli stalli a loro riservati, gli scivoli, e marciapiedi”.

“Ringrazio per la sensibilità nei confronti di noi diversamente abili dimostrata dai consiglieri del Municipio, che ci hanno definito ‘utenza debole’ e non in altro modo in relazione alla facilitazione della salita e discesa dai bus e difendendo un nostro diritto – commenta Roberto Andreoli, delegato della consulta Disabilità del Municipio X -. Mi auguro che questa sensibilità possa ancora migliorare in futuro affinché la nostra disabilità motoria possa essere annullata con l’abbattimento delle barriere architettoniche che troviamo nel nostro percorso”.

