Ostia. Nascondeva in casa cocaina, marjuana e hashish: in manette 43enne

Ostia – Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un 43enne romano che, a seguito di perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso di 430 euro in contanti, 27,09 grammi di cocaina, 12,70 grammi di hashish e 28,79 grammi di marijuana.

Per l’uomo, dopo la convalida, è stata disposta l’associazione al carcere di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

