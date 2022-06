Pomezia, sorpresi con grimaldelli e chiavi inglesi in auto: 2 ladri denunciati

Pomezia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, nella serata di ieri, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato, in particolare, a contrastare i reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, nell’ambito di alcune zone del IX Municipio di Roma.

I militari quindi, nel corso del servizio, hanno deferito in stato di libertà due cittadini georgiani di 38 e 27 anni, con precedenti, gravemente indiziati di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

I soggetti, infatti, sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma – Divino Amore mentre, con fare sospetto, tentavano di eludere i controlli nascondendosi all’interno della loro autovettura parcheggiata in Via Pia Nalli, nella quale avevano tali strumenti.

Complessivamente, nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno controllato 139 persone, tra cui numerosi pregiudicati, e 106 veicoli in transito nel territorio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

