Roma – È stato firmato, presso la sede del Compartimento Polizia Postale e della Comunicazioni per il Lazio, un protocollo di intesa che sancisce la collaborazione dell’ente con la ASL Roma 1 per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici.

Il documento è stato siglato dal Direttore generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese, e dal Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Daniele De Martino.

“L’accordo rientra nell’impegno crescente della Polizia di Stato per aumentare il riconoscimento dei valori della sicurezza cibernetica con particolare riguardo alle infrastrutture critiche e sensibili del sistema Italia. Il protocollo d’intesa sottoscritto oggi con L’ASL Roma 1 si inserisce nella scia degli impegni e degli sforzi tesi a perseguire il consolidamento dei sistemi di sicurezza delle aziende pubbliche e private e lo scambio informativo utile all’individuazione delle falle informatiche e all’attivazione delle contromisure informatiche e di Polizia, in grado di prevenire e reprimere i sempre più frequenti attacchi e tentativi di hackeraggio della rete e delle infrastrutture sensibili sul Territorio Nazionale”, commenta De Martino.

“Questo protocollo nasce da una collaborazione già attiva del nostro servizio Sistemi e tecnologie informatiche con Compartimento Polizia Postale, che ringrazio, per condividere in maniera sistematica informazioni, segnalazioni e strumenti per prevenire e contrastare al meglio i cyber crimini”, conclude Tanese.

