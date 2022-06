Salario minimo, Giuseppe Conte: “Introdurlo anche in Italia è necessario e doveroso”

Palermo – Il salario minimo in Italia? “Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame lo stiamo dicendo da parecchio e come M5S siamo più determinati che mai ad approvare il salario minimo. In Europa lo stanno facendo, c’è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi già lo hanno. Introdurlo anche in Italia è necessario e doveroso”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a Palermo per la due giorni a sostegno della campagna del candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Alla domanda se questo governo riuscirà ad approvare il provvedimento, Conte ha risposto: “Stiamo lavorando a tempo pieno in Commissione al Senato, il nostro progetto di legge sta andando avanti e siamo disposti a lavorare notte e giorno per approvarlo. Vogliamo farlo subito”.

“In un Paese con una povertà dilagante si pensa di rimuovere la misura del reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà e peraltro orientata a favorire un incontro con l’occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla. Io trovo indegno che una certa politica, non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura che è assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte e introdurre anche il salario minimo”, ha aggiunto il leader M5S. (fonte Adnkronos)