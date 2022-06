Tarquinia, la scuola IC “Ettore Sacconi” apre le porte ai genitori: in mostra i lavori dei bambini

Tarquinia – La scuola dell’infanzia dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia apre le porte ai genitori. Lo farà con una mostra dedicata alle attività e ai progetti svolti dai bambini durante l’anno. Il 10 e l’11 giugno, dalle 16 alle 19, al plesso “Luca Leoni”; il 17 e 18 giugno, dalle 16 alle 19, al plesso “Valdi”.

“Dopo due anni di pandemia, riapriamo le porte ai genitori – affermano le insegnanti che hanno curato l’allestimento dell’esposizione -. La mostra vuole essere un’occasione d’incontro con le famiglie dei bambini coinvolti nelle attività e nei progetti e con le persone interessate al lavoro svolto. Inoltre, si vuole ringraziare i piccoli e i loro genitori per l’impegno, la fiducia, lo spirito di adattamento e la disponibilità dimostrati nei confronti della scuola e delle nuove esperienze didattiche proposte, anche a distanza per il covid. In un periodo in cui è venuta meno la possibilità di un apprendimento partecipe e vitale in presenza, scuola e famiglia ci sono sempre state, per non far sentire i bambini mai soli e per tenere viva la funzione di socializzazione culturale, che caratterizza l’offerta educativa dell’IC “Ettore Sacconi””.

