Zelensky “premia” l’ambasciatore della Santa Sede: “Non ha lasciato Kiev durante i bombardamenti”

Kiev - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha 'premiato' con una onorificenza l'ambasciatore della Santa Sede a Kiev, il Nunzio apostolico monsignor Visvaldas Kulbokas. Il diplomatico vaticano - questo il motivo del riconoscimento - è tra "i due ambasciatori che sono rimasti a Kiev anche nei giorni più duri dei bombardamenti". Lo riferisce l'ambasciatore ucraino presso la Santa sede Andrii Yurash.

🇷🇺war against🇺🇦 has many measures: one of them -personal gesture of bravery: Apost.Nuncio inUkraine HEArch.VisvaldasKulbokas was inKyiv among2ambassadors who remained there during hardest period of bombing. So President. @ZelenskyyUa order «For merit” is deservedAward: greetings! pic.twitter.com/sU3Xz7dJrc

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) June 6, 2022