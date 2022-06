Differenziata, 7 nuove postazioni di raccolta sulle spiagge di Fiumicino, Focene, Maccarese e Fregene

Fiumicino – È stata presentata oggi, 07 giugno 2022, sulla spiaggia libera di Fiumicino “Adoriamo le spiagge”, la nuova campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione del Comune di Fiumicino in materia di raccolta differenziata, che si rivolge in particolare alle nuove generazioni. Ad illustrarla, oltre al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, anche l’assessore all’Ambiente Roberto Cini, la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi e il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi.

“Questo progetto – ha spiegato l’assessore Cini – è il risultato della vittoria da parte del nostro Comune di un bando della Città metropolitana di Roma volto a rafforzare la divulgazione sulle iniziative di raccolta differenziata messe in campo dall’Amministrazione, in particolare nei mesi estivi, e aumentare così la sensibilità dei cittadini sul tema. Campagne social, paline informative e altro si andranno ad aggiungere a quanto predisposto dall’Assessorato all’Ambiente per affrontare l’estate, in collaborazione anche con Legambiente Lazio: il posizionamento a partire dall’11 giugno e per ogni weekend estivo di sette postazioni per la raccolta differenziata sulle spiagge libere ed attrezzate, una sul lungomare di Fiumicino, una a Focene, due a Maccarese e Fregene ed una a Passoscuro. Le postazioni, con l’assistenza di un operatore, saranno operative dalle 16 alle 22. La pulizia straordinaria da parte dei volontari degli arenili liberi, soprattutto nelle zone di pregio nella Riserva del litorale, a Focene, Passoscuro, Fregene, con la raccolta a mano dei rifiuti. Il piano di raccolta straordinaria delle frazioni presso stabilimenti ed esercizi commerciali nelle località di mare e molto altro”.

“Ogni estate – ha aggiunto il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – c’è un’emergenza per la scorretta raccolta differenziata lungo le coste del Comune e per l’abbandono dei rifiuti in spiaggia. La campagna, anche con una comunicazione nella città, si focalizza su un nuovo target, ossia i fruitori di lidi e spiagge libere ed attrezzate. Siamo un Comune virtuoso, da anni premiato da Legambiente tra i migliori Comuni d’Italia nel riciclo dei rifiuti, con una differenziata che ha raggiunto la soglia dell’80% circa. Ci vantiamo della qualità delle frazioni di materiale da noi raccolto e stiamo lavorando per riuscire a chiudere nei confini del nostro territorio il ciclo dei rifiuti. Ringrazio l’Assessorato all’Ambiente guidato da Roberto Cini, i suoi tecnici e la dirigente Altorio per gli ottimi risultati raggiunti in questi mesi”.

“Quest’anno ci si è concentrati sulla raccolta dei rifiuti sulle spiagge – ha concluso Magionesi – perché è molto complicato mantenere pulito il nostro litorale. Abbiamo organizzato diverse giornate di raccolta con associazioni e volontari e l’assessorato stesso interviene più volte per pulire le spiagge. L’anno scorso, ad esempio, sulle spiagge sono state raccolte 189 mila tonnellate di indifferenziato”.

