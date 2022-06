Emergenza rifiuti a Roma, il piano di Campidoglio e Ama: assumere 600 nuovi operatori

Roma – “Si è svolto oggi in Campidoglio un tavolo di confronto tra Ama rappresentata dal Direttore generale Andrea Bossola, l’Amministrazione capitolina rappresentata dal Capo di Gabinetto Albino Ruberti e le rappresentanze sindacali di Cgil Fp, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel. Al centro dell’incontro le necessità di procedere a nuove assunzioni e la rapidità di esecuzione delle procedure di immissione in servizio per colmare il gap esistente fra la necessità sul territorio e il numero attuale degli operatori. Si è inoltre parlato del rinnovo dei mezzi e dell’autonomia impiantistica a cui dovrebbe arrivare Ama nei prossimi anni. L’incontro ha registrato la piena convergenza di Campidoglio, Ama e Sindacati sulla necessità di nuove assunzioni, che saranno 385 entro la fine di luglio e altre 270 circa entro la fine dell’anno. Infine si è registrata l’unanime volontà di stesura di un Patto per il Decoro che impegni Amministrazione, Azienda e Sindacati ad attuare le azioni necessarie per portare il servizio nella Capitale a standard più elevati di pulizia e cura del territorio”. Lo comunica in una nota il Campidoglio.

