Arezzo – Questa mattina, presso la Sala San Michele del Consiglio comunale di Castiglion Fiorentino, alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Vice Sindaco Devis Milighetti, del Presidente della Fondazione Fair Play Menarini Antonello Biscini, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, Col. Adriano Lovito, del Comandante del I Nucleo Atleti Fiamme Gialle, T.Col. Aldo De Donno e dei Campioni gialloverdi Fabrizio Mori, Nicola Vizzoni (atletica leggera) e Francesca Segat (nuoto), è stato ufficializzato il nominativo del vincitore del Premio “Fiamme Gialle Studio e Sport” che, anche quest’anno, sarà consegnato durante la cerimonia conclusiva del Premio Internazionale Fair Play – Menarini ad uno studente della Provincia di Arezzo, individuato dall’ Ufficio Scolastico Provinciale, per essersi particolarmente distinto sia nello studio che nella pratica sportiva.

A salire sul palco durante la kermesse in programma il prossimo 7 luglio a Castiglion Fiorentino, sarà la giovane atleta di taekwondo, Beatrice Corradeschi. Diligente e brillante studentessa iscritta al Liceo “Piero della Francesca” di Arezzo la quale, nonostante le numerose e impegnative sessioni di allenamento e competizioni che l’hanno impegnata nell’arco di tutto l’anno, è riuscita a coniugare tale attività con quella scolastica, ottenendo risultati eccellenti su entrambi i fronti.

Foto 2 di 2



Insieme a lei erano presenti anche gli altri 5 finalisti: Riccardo Cincinelli e Joshua Vagheggi (atletica leggera), Gabriele Mealli (nuoto), Rebecca Morbidelli (equitazione) e Veronica Amorevoli (pallavolo), accompagnati dai propri genitori e dai rispettivi docenti scolastici.

Quest’ultimi, insieme alla vincitrice del Premio saranno, il prossimo autunno, ospiti a Castelporziano, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza per trascorrere un weekend all’insegna dello sport targato Fiamme Gialle.

