Grande successo per la quarta edizione di “Anzio in fiore”

Anzio – “Un tappeto di fiori infinito, tante piante e numerose attività ludiche per le famiglie con bambini. La tre giorni della rassegna “Anzio in fiore”, ottimamente coordinata dall’Associazione Eventi Art di Romina Novelli, è stata un grande successo in termini di presenze, ma anche un ritorno alla socialità ed allo stare insieme al centro cittadino”.

Lo ha affermato l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Giunta De Angelis, Valentina Salsedo, in riferimento alla quarta edizione di “Anzio in fiore”, la mostra mercato del giardinaggio, con artigianato, dimostrazioni e laboratori, con l’associazione Abrakadabra protagonista, che nell’ultimo dine settimana ha animato il centro cittadino. Tante sono state le attività come il percorso didattico “dal seme al fiore”, spiegato con giochi e canzoni, per imparare meglio anche l’inglese; inoltre numerose dimostrazioni con il mastrocestaio, “su come si realizza un cesto partendo dalla materia prima”, la pittura botanica su stoffa per illustrare come una pianta può rendere un abito originale ed inimitabile.

Gli eventi di AnzioPrimaEstate2022 proseguiranno il 16,17,18 e 19 giugno con il festival dello street food e si concluderanno, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’atteso evento “Un mare di vino”. Nell’ultimo fine settimana di giugno, invece, sono confermate le celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono, S. Antonio di Padova ed il programma civile dei festeggiamenti, con il grande concerto di Umberto Tozzi e l’imperdibile spettacolo pirotecnico sul Porto, in programma per domenica 26.

