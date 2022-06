Infernetto, una villa confiscata accoglierà sei senzatetto

Ostia – Accoglierà cinque o sei senzatetto la villa dell’Infernetto confiscata otto anni fa ed acquisita oggi, martedì 7 giugno, dal Municipio X.

L’immobile di via Francesco Balilla Pratella, appartenuto ad un ex generale della Guardia di Finanza – arrestato nel 2014 e poi condannato a 4 anni per concorso in corruzione a seguito dell’inchiesta sul Mose di Venezia -, è ora parte del patrimonio municipale, e diverrà la sede di un progetto di housing: qui, spiegano i rappresentanti del parlamentino lidense, saranno ospitate alcune delle persone senza fissa dimora del territorio.

“Oggi all’Infernetto cominciamo un percorso di riappropriazione del territorio da parte della cittadinanza, contro ogni forma di mafia – hanno commentato l’assessore al Patrimonio Guglielmo Calcerano e Denise Lancia, assessora alle Politiche sociali e abitative -. Ringraziamo l’assessore capitolino Tobia Zevi e l’Agenzia nazionale beni confiscati per questa giornata di legalità e di risarcimento”.

La villa – che è solo uno degli immobili confiscati alla criminalità per cui il Municipio X ha avanzato, a dicembre, delle proposte d’impiego a vocazione sociale – sarà quindi destinato ad accogliere i senzatetto “che vogliamo recuperare alla piena socialità e ai diritti di cittadinanza, il cosiddetto housing first”.

“Comune e Municipio X – ricordano gli assessori Calcerano e Lancia – sono a fianco di forze dell’ordine, magistratura e agenzia nazionale beni confiscati per contrastare la criminalità organizzata non solo con la repressione, ma anche con l’amministrazione attiva. È però importante che a livello nazionale si assumano decisioni per rendere di nuovo i comuni protagonisti della gestione della cosa pubblica, soprattutto attraverso le nuove assunzioni di personale: altrimenti – avvisano – il rischio è di testimoniare una idea di società e i valori della legalità senza, però, riuscire a realizzarli”.

