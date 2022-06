Latina, Polizia locale in azione con il telelaser: ecco dove

Latina – Proseguono i servizi di controllo alla circolazione stradale, finalizzati in particolare alla verifica del rispetto dei limiti di velocità, da parte del personale della Polizia Locale di Latina.

Domani, martedì 7 giugno, le pattuglie opereranno con l’ausilio del telelaser nella fascia oraria 9-13 in via Isonzo e in via Vespucci.

