Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un vortice di bassa pressione in movimento dal Mare del Nord verso la Scandinavia orchestrerà una perturbazione destinata all’Europa centrale e al Nord Italia. Già nella serata di lunedì il fronte collegato raggiungerà dall’Atlantico le regioni settentrionali a partire dall’arco alpino e darà luogo a piogge e rovesci sparsi che nella notte su martedì potranno risultare anche temporaleschi. Le ore del mattino di martedì si apriranno all’insegna di una diffusa instabilità, destinata anche a parte della Val Padana, a causa dell’indebolimento dell’anticiclone in corrispondenza delle nostre regioni settentrionali. Sul resto della penisola invece proseguirà l’azione stabilizzante dell’anticiclone africano, responsabile anche di temperature elevate. Ecco i dettagli:

METEO MARTEDI’ 07 GIUGNO. Piogge e rovesci sin dal mattino su Alpi, Prealpi, gran parte del Piemonte, ovest Emilia, medio-alta Lombardia e alta pianura veneta, in intensificazione nel pomeriggio quando si attiveranno temporali diffusi in estensione ad Emilia Romagna e pianure del Triveneto, localmente fino a Levante Ligure e settore marchigiano settentrionale. Attesi fenomeni anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento con possibili nubifragi, specie sul settore lombardo-veneto e la sera su quello friulano. Già in serata tenderanno ad esaurirsi al Nordovest dove subentreranno ampie schiarite a partire da Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure. Sul resto d’Italia nessun cambiamento, con tempo in prevalenza soleggiato salvo una lieve variabilità diurna in Appennino e possibilità di isolati e brevi rovesci sul settore laziale. Temperature in calo al Centro e soprattutto al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: alta pressione in indebolimento sotto la spinta di correnti via via più fresche dal Nord Europa. Sole prevalente ma con qualche annuvolamento su alta Toscana e temporanei addensamenti in formazione sull’Appennino al pomeriggio, associati a possibili piovaschi o brevi locali temporali. Temperature in ulteriore lieve calo, con caldo ancora pienamente estivo, ma più ‘normale’ rispetto ai giorni precedenti.

Commento del previsore Lazio

Anticiclone che allenta temporaneamente la presa favorendo il transito di correnti più fresche di matrice atlantica; pertanto su Toscana, Umbria e Lazio ci attendono giornate tra sole e nubi medio-alte di passaggio, ma anche una parentesi variabile tra mercoledì e giovedì, con instabilità sui settori appenninici e localmente preappenninici; brevi rovesci e locali temporali in possibile sconfinamento anche alle pianure dell’entroterra. Le temperature massime subiranno un temporaneo calo, torneremo difatti ad un normale clima estivo con caldo senza eccessi. Venti a tratti moderati in rotazione da Nord-Nordest entro giovedì. A seguire è molto probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione con aumento delle temperature nel weekend. (Fonte: 3B Meteo)

