Papa Francesco: “Costruiamo un futuro inclusivo per migranti e rifugiati”

Città del Vaticano – “Nel mondo del futuro nessuno deve essere escluso. Dobbiamo mettere al centro gli abitanti delle periferie, di tutte le periferie, fisiche ed esistenziali. Tra le quali ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della tratta”. A ribadirlo è Papa Francesco in un nuovo videomessaggio in vista della 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà domenica 25 settembre.

Nel video, il Pontefice esorta a costruire un futuro inclusivo, un futuro per tutti e tutte in cui nessuno deve rimanere escluso, in modo particolare i più vulnerabili tra cui migranti, rifugiati, sfollati e vittime della tratta. Inoltre, il Santo Padre rivolge a tutti una domanda diretta: Cosa significa mettere al centro i più vulnerabili? Insieme a Papa Francesco, anche la testimonianza di una giovane migrante venezuelana, Ana, che grazie all’aiuto della Chiesa si è ricostruita una nuova vita in Ecuador insieme alla sua famiglia.

Ognuno è invitato a rispondere alla domanda di Papa Francesco inviando il proprio contributo, con un piccolo video o una foto, a media@migrants-refugees.va oppure rispondendo direttamente sui social media della Sezione Migranti e Rifugiati. Tutto il materiale della campagna comunicativa è presente sulla pagina del sito internet dedicata e può essere liberamente scaricato, pubblicato, utilizzato e condiviso.

Durante il percorso di preparazione alla 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, la Sezione Migranti e Rifugiati sarà lieta di ricevere dalle Chiese locali e dagli altri attori cattolici testimonianze scritte o multimediali e fotografie che presentino l’impegno comune nella cura pastorale di migranti e rifugiati.

