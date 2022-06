Tarquinia – Sabato 11 giugno, alle 18, la Pro loco Tarquiniae Typimedia Editore presenteranno nella suggestiva cornice della sala Sacchetti della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, al civico 4 di via dell’Archetto, il libro “Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)”. Un viaggio in 100 (+1) scatti fotografici (firmate da Antonio Tiso) e parole che racconta la città tra arte, storia, natura, tradizioni e folclore, con lapiù importante delle meraviglie che si cela proprio nella sua complessità, nei suoi tremila anni di storia.

“Questo libro parla di Tarquinia e la racconta in modo diverso rispetto ad altre pubblicazioni – afferma il presidente della Pro loco Tarquinia Primo Andreini-. Il volume fa infatti conoscere in modo approfondito la città e il territorio ai turisti e ai suoi stessi abitanti, attraverso una ricca galleria di immagini corredata da piccoli racconti che hanno la capacità di immergerci nella storia legata ad ogni luogo”.

A presentare il libro ci saranno il presidente della Pro loco Tarquinia Primo Andreini, il presidente di Typimedia Editore Luigi Carletti, la vice presidente della Pro loco Tarquinia Sara Cori, la presidente della Società Tarquiniense d’Arte e Storia Alessandra Sileonie la guida turistica Claudia Moroni.

“Che si guardi verso l’interno, o che invece si getti lo sguardo verso il mare – afferma il presidente di Typimedia Editore Luigi Carletti- il colpo d’occhio che Tarquinia offre ai suoi visitatori è di grande suggestione e fascino. Dalle mura che circondano la città fino ai palazzi del centro, dai resti dell’antico porto di Gravisca per arrivare alle Saline, e naturalmente alla Tarquinia etrusca con la sua necropoli, quello che ci scorre avanti agli occhi è il racconto di antiche civiltà, personaggi memorabili, eventi che hanno segnato la memoria collettiva”.

L’ingresso alla presentazione è libero.

