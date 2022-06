Referendum sulla Giustizia, Stefano Calandra “lancia” la Lega sul territorio di Fiumicino

Fiumicino – Sarà il primo grande evento della Lega organizzato sul territorio di Fiumicino, e non è un caso se ad organizzarlo è il neo nominato vice commissario del partito, Stefano Calandra. Il tema è quello dei referendum, in particolare quello sulla Giustizia, dove la Lega ha indicato il “sì” come risposta al quesito referendario.

“La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati in primo grado e la sospensione temporanea dai pubblici uffici – spiega Stefano Calandra, facendo sua la linea del partito – ha creato vuoti di potere che hanno messo in crisi le amministrazioni locali; sotto accusa sono finiti innocenti poi reintegrati al loro posto. Il referendum elimina questo automatismo e restituisce ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l’interdizione dai pubblici uffici.

Va sottolineato che in moltissimi casi in cui la legge è stata applicata contro sindaci e amministratori locali – prosegue Calandra – il pubblico ufficiale è stato sospeso, costretto alle dimissioni, o comunque danneggiato, e poi è stato assolto perché risultato innocente. Inaccettabile, una sorta di caccia alle streghe, a volte uno strumento usato chirurgicamente per fermare qualcuno. La verità è che la legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni nella vita politica, e francamente tutto ciò è inaccettabile”.

L’evento, al quale parteciperanno politici di rango e personaggi famosi, vedrà come relatori Claudio Durigon, Simona Baldassarre e Monica Picca, ospiti Mario Baccini e Sergio Pirozzi. L’appuntamento è previsto per il prossimo venerdì 10 giugno alle ore 21, presso il noto locale Sottovento, a Passoscuro, in via Florinas 96.

Come detto, è la prima uscita pubblica dalla riorganizzazione della Lega su Fiumicino, e testimonia l’impegno che Calandra sta mettendo in questa nuova impresa. D’altronde il partito, oggi commissariato, avrà bisogno di restituire alla città un organigramma stabile e organizzato, che possa incidere sull’agenda politica attuale e futura. E dunque, conseguenzialmente, si prepara a riorganizzare i ruoli del partito fuori dal concetto di emergenza, puntando sulle forze sane e strutturate del territorio.

