Roma – Nelle primissime ore di oggi, 7 giugno la Sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato 2 Aps, 2 autobotti, il Crrc , il carro autoprotettori ed il Funzionario di guardia in via Tiburtina 1006, a Roma per incendio di un’attività industriale che ha interessato un capannone del Centro Servizi Cine Tv.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, nella struttura grande circa 300 mq erano conservate bobine cinematografiche e materiali vari che sono stati completamente distrutti dalle fiamme.

L’incendio è in fase di estinzione, si lavora alla bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta.

