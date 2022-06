Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà è intervenuto all’assemblea dei lavoratori della Leonardo di Pomezia, ieri in sciopero per 4 ore. L’ astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati contro la chiusura dello stabilimento pometino.

Il Primo Cittadino è tornato a sottolineare la necessità improcastinabile dell’apertura di un tavolo interministeriale e interistituzionale per cercare un percorso condiviso di valorizzazione del sito e non di chiusura, ponendo l’accento su una visione di sviluppo della sede di Pomezia, favorendone gli investimenti in un territorio oggetto di costante crescita anche grazie ai fondi del PNRR.

